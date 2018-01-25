進口食品過期改標再賣 無良負責人交保候傳

2018-01-25 14:43

〔記者黃建華、方志賢／高雄報導〕高雄地檢署指揮保七總隊第三大隊、衛生局，稽查年豐食品行門市、2處國民市場內倉庫及莊姓負責人住處，共查獲包括「薄力小麥粉」及「多福章魚燒組合包」等9項逾期食品及2項疑改標或塗銷日期食品，共封存11項合計39.685公斤，莊男訊後坦承犯行，諭令5萬元交保候傳。

衛生局表示，去年7月接獲民眾匿名檢舉指，開店40年的年豐食品行涉嫌改標販售逾期食品，衛生局報請檢警介入偵察，後續由保七總隊價購該行號的「薄力小麥粉」及「多福章魚燒組合包｣食品，反覆與食藥署邊境查驗資料比對，並核對進口廠商外包裝標示，積極蒐集情資。

保七總隊第三大隊日前向雄檢報告，指苓雅區國民市場內有販售日本進口食品之商行，涉嫌販賣過期改標進口食品，檢方隨指派打擊民生犯罪專組主任檢察官朱婉綺、檢察官施昱廷指揮警方組成專案小組追查。

檢察官施昱廷1月23日親自帶隊會同高雄市衛生局、衛生福利部食品藥物管理署南區管理中心與警方等單位，持法院核發搜索票，至國民市場攤位、倉庫及莊姓被告住家等共7處搜索，當場查獲已塗銷有效日期之「薄力小麥粉」等商品，並傳喚莊男及證人共4人。

經檢察官施昱廷、林芝郁、朱振飛訊問及配合行政稽查後發現，該商行莊姓負責人涉嫌自106年初起，以松香水（香蕉油）等物，將少量已逾期應報廢之日本進口食品，「薄力小麥粉」及「多福章魚燒組合包」等商品包裝上，由原製造廠商印製之有效日期塗銷，再以自行刻印之日期章，重新蓋印虛偽之有效日期於商品外包裝上，再販售給不知情消費者，牟取不法利益。

檢方訊問後，認被告莊男涉犯刑法詐欺取財、偽造文書及違反食品安全衛生管理法等罪嫌，莊男坦承犯行，檢方諭知以新台幣5萬元交保，其餘被告與證人均請回。

檢方搜索當日，另指示衛生單位人員行政封存現場查獲逾有效期限、未標示有效期限之問題產品，含檢方扣押之薄力小麥粉等在內，總重達39.685公斤，以確保民眾飲食安全。

（16：07 更新）