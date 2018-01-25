進口食品過期改標再賣 無良負責人交保候傳

2018-01-25 14:43

〔記者黃建華、方志賢／高雄報導〕高雄地檢署指揮保七總隊第三大隊、衛生局，稽查年豐食品行門市、2處國民市場內倉庫及莊姓負責人住處，共查獲包括「薄力小麥粉」及「多福章魚燒組合包」等9項逾期食品及2項疑改標或塗銷日期食品，共封存11項合計39.685公斤，莊男訊後坦承犯行，諭令5萬元交保候傳。

衛生局表示，去年7月接獲民眾匿名檢舉指，開店40年的年豐食品行涉嫌改標販售逾期食品，衛生局報請檢警介入偵察，後續由保七總隊價購該行號的「薄力小麥粉」及「多福章魚燒組合包｣食品，反覆與食藥署邊境查驗資料比對，並核對進口廠商外包裝標示，積極蒐集情資。

保七總隊第三大隊日前向雄檢報告，指苓雅區國民市場內有販售日本進口食品之商行，涉嫌販賣過期改標進口食品，檢方隨指派打擊民生犯罪專組主任檢察官朱婉綺、檢察官施昱廷指揮警方組成專案小組追查。

檢察官施昱廷1月23日親自帶隊會同高雄市衛生局、衛生福利部食品藥物管理署南區管理中心與警方等單位，持法院核發搜索票，至國民市場攤位、倉庫及莊姓被告住家等共7處搜索，當場查獲已塗銷有效日期之「薄力小麥粉」等商品，並傳喚莊男及證人共4人。

經檢察官施昱廷、林芝郁、朱振飛訊問及配合行政稽查後發現，該商行莊姓負責人涉嫌自106年初起，以松香水（香蕉油）等物，將少量已逾期應報廢之日本進口食品，「薄力小麥粉」及「多福章魚燒組合包」等商品包裝上，由原製造廠商印製之有效日期塗銷，再以自行刻印之日期章，重新蓋印虛偽之有效日期於商品外包裝上，再販售給不知情消費者，牟取不法利益。

檢方訊問後，認被告莊男涉犯刑法詐欺取財、偽造文書及違反食品安全衛生管理法等罪嫌，莊男坦承犯行，檢方諭知以新台幣5萬元交保，其餘被告與證人均請回。

檢方搜索當日，另指示衛生單位人員行政封存現場查獲逾有效期限、未標示有效期限之問題產品，含檢方扣押之薄力小麥粉等在內，總重達39.685公斤，以確保民眾飲食安全。

（16：07 更新）

  • 莊姓商人涉嫌將已逾期應報廢之日本進口食品「薄力小麥粉」及「多福章魚燒組合包」等商品包裝有效日期塗改，繼續販售，遭檢方諭令5萬元交保。（記者黃建華翻攝）

    莊姓商人涉嫌將已逾期應報廢之日本進口食品「薄力小麥粉」及「多福章魚燒組合包」等商品包裝有效日期塗改，繼續販售，遭檢方諭令5萬元交保。（記者黃建華翻攝）

  • 雄檢指揮保七總大第三大隊於國民市場查獲莊姓商人涉嫌塗改進口的逾期日本食品販售。（記者黃建華翻攝）

    雄檢指揮保七總大第三大隊於國民市場查獲莊姓商人涉嫌塗改進口的逾期日本食品販售。（記者黃建華翻攝）

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