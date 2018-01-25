勞工被刪的7天國定假日 船員放回來了

2018-01-25 14:27

〔記者陳宜加／台北報導〕勞基法經兩度修正後，勞工總工時下修，但刪除7天國定假日，但船員在海上工作性質有別，交通部今天預告修正船員法施行細則，將舊有7天假納入船員國假中，優於勞基法規定，未來並將朝調降每週工時上限44小時方向修正。

交通部指出，為配合一例一休政策，勞基法於105年修正，刪除勞工7天國定假日，並回歸內政部一致規範；但因船員在海上工作，與陸上勞動性質有別，相較於勞基法下修每週工時上限為40小時，船員法仍維持每週44小時。

為避免船員工時不變、休假卻變少，產生不公平，交通部決定沿用勞基法修法前所訂的國定假日作為船員休假日，包括1月2日、革命先烈紀念日、孔子誕辰紀念日、台灣光復節、先總統蔣公誕辰紀念日、國父誕辰紀念日、行憲紀念日。

交通部航政司科長楊德明表示，船員法屬於勞基法的特別法，工作報酬、特別獎金、工作時間、休假日、契約簽訂等勞動條件與福利相關規範均適用，且優於普通法，船員長期在海上、常須連續工作8、9個月，不能認定為一般勞工。

他解釋，勞基法下修勞工每週工時上限為40小時，但船員仍依據船員法，每週工時44小時，略高於勞基法，因此給予船員每年19天國定假日；另外，船員第一年就有30天特休、加班費核實給付，保障船員下船有充足休息時間。

對於恢復舊制，航政司表示，已與勞動部交換意見，勞動部建議修改船員工時，比照勞基法，而非增加舊國假；國際航線薪資較高且固定加班時數85小時，對工時較無意見，但國內航線薪資較低、工時較長，工時連帶影響加班費。

航政司指出，工時部分仍在協調，未來可能修法朝分流管理，國內線、港內比照勞基法相關規定，國際線則由船員法規定，工時修正後，舊7天假再一併檢討修正，目前工時尚未調降，原有休假便不應刪減，否則等於對船員不甚公平。