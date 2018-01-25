地方不願被「貼標籤」 抗空污轉乘免費計畫喊卡

2018-01-25 14:24

〔記者陳宜加／台北報導〕春節將至，為鼓勵搭乘公共運輸，交通部協調客運業者維持連假優惠，搭乘台鐵或國道客運，再轉乘市區客運也將享一段票或基本里程免費；不過，交通部原配合防制空污，規劃針對空污較嚴重的台中以南6縣市推出轉乘免費，但業者作業不及，加上地方政府不願被貼標籤，暫緩實施。

交通部拍板，自2月14日起至20日春節期間，14家國道客運業者、86條路線，將推出平均85折優惠，最低下殺75折；阿羅哈客運台中到高雄從4百元降至3百元；和欣客運台北到台南也降百元，國光、統聯客運北高則皆從580元降至530元。

交通部也延續去年國慶連假首度推出的轉乘優惠，搭乘台鐵或國道客運，再轉乘市區客運享1段票或基本里程免費，原規劃於今年春節再擴大，主要響應抗空污政策，加碼台中以南6個縣市轉乘地方客運免費。

但公路總局今天證實擴大方案喊卡，日前邀集客運業者、電子票證業者與地方政府開會，客運業者認為，春節車票開賣在即，來不及修改系統，電子票證業者也反映作業不及，且須評估中南部使用電子票證比例。

除了業者，地方也憂心「貼標籤」的負面效果恐大於轉乘成效。公路總局運輸組長劉育麟說，地方政府有疑慮，由於中南部空污較嚴重，憂心擴大優惠方案推出反造成地方各行業反彈、影響地方發展，決定春節期間暫緩實施，未來將於技術上提前作業並多溝通。

交通部長賀陳旦也說，西部地區利用轉乘者少，減少空污貢獻有限，不必刻意在春節連假實施，另一方面，地方政府恐怕也不想被人記得是空污嚴重的地區。最後公路總局拍板，春節公共運輸優惠仍維持以往。

不過，公路總局不排除下次連假推出國道客運「促銷價」，至於台中以南轉乘免費方案，將持續溝通。