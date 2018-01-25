發票捐贈大減4成 柯文哲烤地瓜響應弱勢關懷

「創世‧華山‧人安基金會策略聯盟」，長期對植物人、弱勢長者、街友及清寒單親媽媽等提供協助與關心，台北市長柯文哲（中）25日由創辦人曹慶（左）陪同參訪安養院，並到一樓關懷單親地瓜媽媽，大口吃地瓜。（記者簡榮豐攝）

2018-01-25 13:19

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市長柯文哲今天上午出席「創世、華山、人安基金會策略聯盟服務關懷之旅」，並在單親媽媽的解說下，現場體驗烤地瓜做法，呼籲社會大眾響應捐助，幫助植物人、獨居長者、街友等弱勢族群。但創世基金會創辦人曹慶指出，近來因發行電子發票影響，導致基金會的資金來源大幅下降，且政府的幫助只有「一點點」。基金會成員則說，一張發票價值約1元，過往一年發票捐贈數量可達1億張，但近年只剩6千張，減幅高達4成。

柯文哲致詞說，有時候他覺得政府對這些社福機構有點慚愧，因為政府對他們並沒有太多補助，他們等於都是自力更生，創世、華山、人安這三個基金會多年來一直在長期在照顧植物人、單親媽媽還有街友，這就是政府的力量有限、民間的力量無窮，有時候政府去做，反而沒有辦法涵蓋到每一個人，所以終究還是要動員民間的力量來幫忙。

柯文哲也建議，對於社會福利事業，應該以購買代替補助、以購買代替捐贈，就是說市府用捐款來購買社會福利事業的服務，而不是直接把錢給他們，讓每個社會福利事業，都能有效率地運作。特別是長期以來已經表現得比較好的團體，事實上他們可以更有效地運作，這個市府正在思考。如果整個台灣的社會福利事業全部都給政府照顧，可能也沒辦法，所以公私協力、政府與民間合作，這是一個很重要的方向，至於怎麼做？市府會繼續思考、繼續精進。

投入植物人照顧於三十年的曹慶則指出，創世基金會共有13座安養院，其中有9座是靠民間捐贈發票的收入在維持，以前發票一張值9毛，現在因為電子發票的緣故，這幾年捐贈數量直直落。曹也說，基金會的經費來源只來自民間，政府沒有給予幫助，但基金會本身也沒去申請，只是就整體植物人的照顧來說，仍然有8成是靠民間力量，政府的幫助只有一點點。

創世基金會成員說，照顧一名植物人平均每月得花4萬到6萬元，在經濟不景氣情況下，捐發票是順手行善的好管道，現在發票大概1張已值1元，基金會有幾家安養院就是靠這些捐贈一點一點累積，但和過往最高一年1億張發票相比，近年捐贈數量只剩6000萬張，因為清寒植物人的照顧費用都是靠民間募款，政府幫助不到2成，才希望大家多關注民間團體，因為大家都很吃景。

創世基金會也說，因電子發票發行，導致捐贈發票數量減少的情況，目前是透過愛心碼條碼來紓解，於結帳時，像店家口述919愛心碼，就能將電子發票捐出，但實行幾年下來，發票的捐贈數量仍然相當吃緊。

柯文哲事後受訪表示，現在改成電子發票，創世等基金會的收入的確少了很多，這個要想想看怎麼處理。

社會局長許立民則表示，社會福利本來就是政府和民間要一起做，像創世基金會的植物人照顧，台北市政府就會給與安置費用的補助，街友方面，政府也有一部分的經費補助，獨居長輩問安服務等，也都在社福照顧系統內，政府都會一起幫忙做。