限量《見城》酒瓶衣 典藏見城歷史風華

2018-01-25 13:01

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高雄春天藝術節將在3月3、4日再次獻上《見城》升級版，除了全國頂尖製作團隊全數到位，6大台灣傳統戲曲名角唐美雲、許秀年、小咪、陳昭香、郭春美、王海玲全數回歸，文化局更加碼推出《見城》三大主角紀念版商品小戲衣（酒瓶衣），數量有限搶完為止。

去年高雄春藝閉幕大戲《見城》迎戰颱風強烈豪雨侵擾，在萬人觀眾見證下，完成了台灣空前環境劇場製作的展演紀錄，更代表高雄「見城計畫」的開端。

《見城》全劇透過「築城、攻城、拆城、住城」4個段落，講述左營石城歷經明鄭、清領、日治、民國的歷史嬗變與輪轉，用魔幻寫實的超現實劇場手法，由唐美雲飾演失憶主角的「石城君」貫穿全劇，找尋失落記憶，從明朝海盜林道乾、抗清朱一貴、日本軍官風一郎，到民國純樸虔誠的眷村大姊，透過各段主角的一一登台，刻劃出一齣貫穿台灣古今的劃時空大戲，這座頹圮安靜的石牆，實則見證著這座城市不停轉動，文化元素多重的揉合。

為了紀念環境劇場《見城》再次難得演出，文化局推出等比例設計，純手工細心縫製，全配件齊全的三主角紀念版小戲衣（酒瓶衣），讓喜愛見城或傳統戲曲的觀眾朋友們，能以最貼近的距離，典藏《見城》的美麗風華。

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