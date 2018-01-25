二仁溪源頭設掩埋場 環團按鈴申告

環團到地檢署按鈴控告掩埋場公司涉嫌偽造文書。（記者王捷翻攝）

2018-01-25 13:04

〔記者王捷／台南報導〕今天11個環保團體到台南地檢署按鈴申告，認為政府打算興建的「歐欣事業廢棄物掩埋場」，不僅要破壞有如「台南月世界」的百萬年泥岩自然地景，該處掩埋場的場址，竟在二仁溪源頭，環團「台灣要健康婆婆媽媽團協會」秘書長邱春華說，行政院退輔會及歐欣公司分別於92年環評書及99年環差報告，所附的水土保持資料涉嫌偽造，希望相關單位能重新招開公聽說明。

邱春華說，要做掩埋場，她認為這是民生需求不會反對，但是這次要在龍崎區興建的掩埋場，設在二仁溪的源頭，政府才剛打算花億元經費要整治二仁溪，又要在源頭興建全國性的最終掩埋場，最終掩埋場掩埋的廢棄物，是無法再回收的廢棄物，這會影響到水資源，水資源是影響層面很大的問題。

會發現這個問題，邱春華說，原本要設置掩埋場的地區，長期以來是封閉的狀態，一般民眾根本無法進去，是在近期得知該處要做水保計畫，細查之下才發現原來該處要設置掩埋場，依據「環評作業準則」，掩埋場應該要有邊坡穩定的勘察佐證資料，否則有坍塌的危險，因此到地檢署控告掩埋場公司，偽造文書。

不過歐欣公司澄清，環評、環差書及水保計畫書皆依法確實載明邊坡穩定分析資料及計算結果，且水保計畫書，是經過市府委託台灣省水土保持技師公會嚴格審查後，才獲核可，邊坡穩定相關資料充足，絕無造假。