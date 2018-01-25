賞櫻不塞車 霧台啟動春節免費接駁服務

2018-01-25 12:49

〔記者邱芷柔／屏東報導〕每年春節期間總是掀起追櫻熱潮的屏東霧台鄉，目前櫻花僅開了3成，備受矚目的「櫻花王」仍在含苞待放中，霧台鄉公所為了紓解賞櫻車潮，春節期間初三至初五將啟動每10分鐘1班的免費接駁，讓賞櫻動線更加順暢。

霧台鄉公所表示，每年初三到初五是遊客量最大的時候，去年短短3天就有超過6萬人次湧入，今年將從2月18日（初三）開始至2月20日（初五），每日上午11點至下午2點在谷川大橋進行遊客自小客車全面管制，並規劃交通接駁車服務，接駁時間為初三至初五，每天上午9點由谷川大橋發車每10分鐘一班，停靠站為神山社區及霧台社區招呼站。

霧台鄉公所觀光課指出，目前鄉內的櫻花約僅開3成，集中於阿禮部落，阿禮部落往下的「櫻花王」、鄉公所附近沿線櫻花都還未盛開，預估農曆年間會達到最高峰。

霧台鄉公所今年特別舉辦「2018春遊霧臺櫻花季系列活動」，1月26日上午10點將在霧台部落廣場正式開幕，宣告櫻花季登場。

公所表示，櫻花季活動搭配部落特色產業市集，活動時間為1月27日至2月28日，每週六、日，含春節年假期間及二二八和平紀念日，現場將展售部落美食、手工藝品、農特產品等，讓遊客賞花之餘還可以體驗部落文化及美食。