攬才專法開放 外國電競高手可在台灣補習班授課

攬才專法2月8日將正式上路，將開放外國電競高手可在台灣補習班授課。（資料照，暴雪娛樂提供）

2018-01-25 12:44

〔記者李欣芳／台北報導〕立法院去年10月底三讀通過「外國專業人才延攬及僱用法」，鬆綁外國專才簽證、居留等規範，以吸引外國專業人才來台就業，行政院長賴清德已正式核定，這項新法將在2月8日正式上路。國發會副主委高仙桂上午在行政院院會後表示，配合新法上路修正相關子法，將開放外國電競高手可在台灣補習班授課。

高仙桂說，另外，也將開放外國自由藝術工作者可不經雇主，就可申請個人在台工作許可。

行政院長賴清德今天主持院會時說，為提高外國人才專法的立法效益，請各相關部會配合2月8日的施行日期，加速完成子法及其他配套措施之法制作業，也請國發會協同相關部會加強宣導及說明，以利順利施行。

賴揆說，為發揮外國人才專法的攬才綜效，請經濟部提升「Contact Taiwan」網路媒合人才平台，成為國家級單一攬才入口網，整合外交部、教育部、內政部等相關部會資源，建置「網實合一、鏈結國際」一站式的攬才機制，以利啟動新一波外國專業人才全球攬才行動。這項整合工作，請經濟部於1個月內，將整體規劃提至「育人攬才及移民政策專案會議」報告。