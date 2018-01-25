絕美秘境！彰化10公頃油菜花成小蜜蜂採蜜熱點

彰化市田中里10公頃面積的油菜花盛開，蜜蜂穿梭忙採蜜。（記者湯世名攝）

2018-01-25 12:29

〔記者湯世名／彰化報導〕絕美秘境！目前正是冬季休耕綠肥植物油菜花的盛開季節，彰化市田中里一片10公頃大的油菜花，在陽光照射中絢麗登場，讓金黃地毯般的油菜花顯得更加耀眼，吸引不少遊客前往拍照打卡，蜂農也特地帶來蜂箱放養蜜蜂，在田間穿梭飛舞忙採蜜，讓廣大田野生機盎然。

彰化市長邱建富、市農會總幹事林毓源今天前往這處油菜花田勘察，一株株油菜綻放出小黃花，為大地增添黃金色調，令眾人直呼：「太美了！」花田裡有無數的蜜蜂、蝴蝶飛舞，豐富的視覺感受，吸引大批遊客賞花拍照。

邱建富說，這幾年的花海活動原本都在彰化市西區，去年在市農會建議下，在東區農閒時間，也在這片10公頃大的休耕田地撒油菜花當作綠肥，改善土壤，也可成為蜜源，並展現花田景象成為旅遊打卡景點。

市農會總幹事林毓源說，這2、3年來，蜂蜜收成都出現減損，尤其冬季是蜜源最缺乏的時節，因此讓蜂農嘗試在冬季增加蜜源，油菜花開花後帶來蜂箱讓蜜蜂採蜜，而蜜蜂採蜜之後，會變得更為強壯。

蜂農梁東成說，花蜜與一般大家熟知的龍眼蜜味道不一樣，尤其花蜜有天然花香，龍眼蜜則有龍眼果香，若天氣好，每箱1萬隻蜜蜂每5天可收成15到20台斤的花蜜。

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彰化市田中里10公頃面積的油菜花盛開，蜜蜂穿梭忙採蜜，讓田野生機盎然。（記者湯世名攝）

蜂農梁東成（右）趁油菜花盛開，帶來蜂箱放養蜜蜂採蜜。（記者湯世名攝）

蜂農梁東成趁油菜花盛開，帶來蜂箱放養蜜蜂採蜜，油菜花成為冬季重要蜜源。（記者湯世名攝）

彰化市田中里油菜花盛開，有蜂農帶來蜂箱放養蜜蜂採蜜。（記者湯世名攝）

彰化市長邱建富（左2）等人介紹田中里10公頃大的油菜花田，眾人都怕被小蜜蜂螫。（記者湯世名攝）