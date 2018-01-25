國西樂＋賽夏童聲 「音你而在」明晚7點免費入場

2018-01-25 12:24

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣公館國中音樂班將於明（26）日晚間7點，在縣府文化觀光局中正堂舉辦「音你而在」音樂成果發表會，今年並與南庄鄉蓬萊國小合唱團合作，一同演繹賽夏族原住民歌曲，呈現豐富跨界的精彩音樂饗宴。公館國中表示，發表會採免費入場，前100名還有精美小禮，歡迎民眾前往欣賞。

公館國中音樂班成立20餘年，國西樂並重，於每年苗栗縣音樂比賽，公館國中音樂班更在管弦樂、國樂、絲竹樂等競賽項目中囊括第一名殊榮，並代表苗縣參加全國音樂競賽決賽，成績亮麗。館中校長方麗萍說，發表會表演形式包括管弦樂、中西樂、國樂及合唱；曲目囊括古典樂曲、客家民謠、動畫主題曲與流行音樂等。

方麗萍說，今年更邀請蓬萊國小合唱團一同演繹原住民歌曲，為觀眾呈現原民小朋友嘹亮純淨的天籟美聲，也藉由音樂讓族群彼此交流，讓孩子經由音樂互動學習、互助合作並享受合奏合唱的樂趣，培養孩子學習與他人合作的重要性。

蓬萊國小校長林恩惠說，此次將與公館國中合唱賽夏傳統歌謠，曲目為「問候長輩、打獵歌、舂米與織布」3首。學生在晨間活動、本土語言課程及午休時間練習，透過老師、耆老的指導，明白歌詞涵義、熟記歌詞及音調，一句一句哼唱、記憶。

林恩惠說，族語代表著一個族群文化傳承的生命力，歌謠則承載著族群文化歷史和生活智慧，藉此次合作機會唱賽夏族傳統歌謠，讓賽夏族學生更加肯定自我、凝聚文化認同，也藉由跨區域、跨族群、跨文化的非原住民學生，聽到台灣土地上另一種音樂形式，感受多元族群之美。