新北市首批輕鋼構市民活動中心 6月啟用

2018-01-25 12:15

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市新店區日興市民活動中心今天舉行開工動土儀式，建築物是新北市首批採用輕鋼構工法的市民活動中心，經費1千多萬元，預計今年6月就可完工，日興里長高志堅說，社區民眾期待已久，希望啟用後能做為社區民眾交誼及銀髮俱樂部、社區照顧關懷據點，也可提供老人共餐場所。

高志堅說，日興里幅員遼闊、人口眾多，一直以來都是與雙城里共用活動中心，因此里辦公室透過參與式預算提案，在里內日治時代派出所舊址興建市民活動中心，未來將可嘉惠日興、香坡、雙城、玫瑰、吉祥及達觀里約3萬8千名市民。

民政局長江俊霆說，日興市民活動中心座落在新店安康路上，設計外觀採黃藍白配色，活潑新穎，同時背倚山林，不但綠意無限，並可帶來清涼，降低室內溫度，且輕鋼構建築工法環保又耐震，對環境衝擊低，是一座親土親民的活動中心。

日興市民活動中心為4層樓建築，並設有電梯便利老人家及行動不便者進出，總樓地板面積約121坪，1樓為停車場，2樓的開放式空間除可讓市民運動、跳舞外，將來設立簡易廚房後，還可做為社區長照及老人共餐使用，3、4樓的會議室、演講廳和閱覽室，日後也可設置銀髮俱樂部及社區照顧關懷據點，開設多元課程，滿足市民交誼需求。