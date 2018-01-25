力抗罕見病 陳威澔設計機器人全國賽冠軍

國立苑裡高中學生邱思皓（左），獲全國遙控直升機檢定賽冠軍，私立中興商工學生陳威澔獲全國人工智慧單晶片電腦鼠暨機器人等競賽冠軍，表現優異。（記者張勳騰攝）

2018-01-25 12:09

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣政府今天舉辦優秀青年表揚活動，其中國立苑裡高中學生邱思皓，獲全國遙控直升機檢定賽冠軍、私立中興商工學生陳威澔獲全國人工智慧單晶片電腦鼠暨機器人等競賽冠軍。陳威澔罹患先天性多發關節硬化症，雖然行動不便，但不向命運低頭，專注於機器人程式設計，陳威澔說，努力就是一切，會積極往新的人生邁進。

一出生就罹患先天性多發關節硬化症的陳威澔，為了維持膝蓋的角度不要惡化，除每年須開刀治療，每天復健更是漫長路，但他樂觀面對人生。

陳威澔的爸爸是一位微軟的高級工程師，威澔從小看著父親工作，也漸漸的對程式設計等充滿興趣。雖然學習過程，須克服身體的不便，導致他需要花費更多的時間或者更多的體力，但他從不退縮。

陳威澔的媽媽說，威澔對機器人程式設計相當有興趣，比賽前每天至少花10個小時反覆練習，練習時必須拖著身體在練習場爬行，但他從不喊苦，如今辛苦終於有了代價。

獲得106年度全國遙控直升機檢定賽F3C國際組冠軍的邱思皓，目前就讀國立苑高一年級。年僅16歲的邱思皓說，因為父親熱愛搖控直升機，從小便跟著父親學習，覺得操控無人機，是一件相當有意義的事情。

而邱思皓的操控技術，更是目前同齡中數一數二，在各式大小的無人機競速賽，屢獲佳績，是一位令人矚目的年輕優秀飛手。