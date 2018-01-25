春節出遊另類選擇 麻豆監理所：家族揪團租遊覽車

2018-01-25 12:07

［記者王涵平／台南報導］春節連續假期將屆，公路總局麻豆監理站、第五區養護工程處今日說明台南區春節交通疏運計畫，呼籲民眾多多利用大眾運輸工具，避免交通壅塞影響出遊心情。

麻豆監理站站長楊宏彬表示，107年除夕為2月15日，連續假期至初五2月20日共6天，為了方便返鄉及出遊民眾交通順暢，籲請民眾「多搭車，少開車」。

春節交通疏運期間自2月14日起至2月21日為期8天，公路總局為減少國道壅塞，推出國道客運85折優惠，及搭乘台鐵、國道客運後，轉乘地區客運可享一段票優惠；麻豆監理站協調轄內客運業者增開班次，視旅客需求機動加開班車疏運，調整運能到最佳化。

預計年節期間各大廟宇及風景名勝將湧現人潮，台南境內有西拉雅國家風景區、雲嘉南濱海國家風景區及台江國家公園，並有鹿耳門天后宮、南鯤鯓代天府及各地廟宇，公路總局再推出小確幸，使用電子票證搭乘台灣好行享半價優惠。

自行開車的朋友可下載「省道即時交通資訊」、「高速公路1968」App掌握即時路況，及利用0800-231035用路人24小時服務免付費專線，查詢疏運相關資訊。麻豆監理站建議出遊另類選擇，邀集家族親友揪團承租遊覽車自由行。

麻豆、台南及新營監理站重要道路，及梅嶺、台南都會公園風景區等，會同警方實施路檢、聯稽勤務，加強抽查遊覽車、客運車之車輛安全設備及駕駛人資格審查等項目，以維護行車安全。

五工處指出，台南地區以「台17線139k~142K南鯤鯓（五王大橋~北門）路段」及「台86線17K-19K路段（歸仁交流道-台19線甲線路口）」可能出現壅塞情況，建議民眾規劃搭乘公共運輸，以提升旅遊品質。

春節期間有「台20乙線0-4K拓寬工程」、「台3線302k+800等3處災害修復工程」及「台3線297k+300等7處災害修復工程」等施工區域，請注意交通指引標誌、封閉設施。