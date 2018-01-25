台中市民看花博 藍議員要求改用身分證換票入園

2018-01-25 11:52

〔記者張菁雅／台中報導〕台中花博將在11月登場，台中市民申請花博卡，可免費參觀1次。台中市議會國民黨團今天召開記者會表示，花博卡有個資疑慮，要求市府全面讓市民改用身分證換門票入園。

台中市議會國民黨團執行長顏莉敏指出，市民必須簽署同意書，同意個資被取用才能拿到花博卡，不願申請花博卡的市民就必須自行購票，1張卡片把台中市民分成兩類；另外，市民個資給得標的媒體公司及市府使用，透過卡片的多功能，未來市民坐車到哪裡、在哪裡出入或消費、消費多少錢、購買什麼等資料，全都被看光光，有如電影「全民公敵」的翻版。

議員楊正中表示，根據花博卡同意書，市民個資將授權「三立電視股份有限公司服務團隊之悠遊卡股份有限公司」使用，經黨團查證，三立電視公司因不能經營電子票證，將製卡業務轉包給悠遊卡公司，既然如此，為何市府不直接與悠遊卡公司簽約？

議員黃馨慧、沈佑蓮、張廖乃綸、李榮鴻、劉士州均表示，花博卡衍生諸多爭議，又涉及個資疑慮，市府應全面讓市民改用身分證換門票入園，市民若已申請花博卡但有個資疑慮，經反映後應立即全面銷毀申請內容，市府與廠商不得逕自使用。

對此，交通局長王義川表示，花博票證業務由三立電視整合旺旺中時集團時藝多媒體、悠遊卡公司合組團隊得標，符合「政府採購法」規定；申請書由市府彙整後直接交給悠遊卡公司製卡，不會交給三立，悠遊卡公司資安有國際認證，發卡經驗豐富，個資保護安全無虞。

王義川強調，花博卡申請書填寫項目，僅有「立同意書人、身分證字號或統編、法定代理人、法定代理人身分證字號或統編、申請日期」，未包括個人電話、地址等較敏感個資。而不只花博卡，政府部門有各式各樣的申請項目同樣需要個資，不論政府或民間單位都須遵守「個資法」規定，請市民不用擔心個資外洩問題。