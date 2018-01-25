管中閔被控違反學倫 教育部：先回到台大處理

2018-01-25 11:35

〔記者林曉雲／台北報導〕台大校長當選人管中閔繼未揭露獨董爭議後，再被爆所發表的論文涉有不當引用研究生學位論文，教育部人事處長陳焜元表示，有關台大校長資格的處理，要回到台大校長遴委會處理，國立大學校長遴選及組織運作辦法，明明白白寫有關資格部分是遴委會的職權，台大釐清完問題，教育部就會依法行政往下走程序。

媒體詢問目前教育部的審議狀況到那裡？陳焜元表示，目前整個案子在教育部內審議，媒體、立法院及監察院都在關心，台大要先針對外界關心部分有清楚的回應，台大校長人事案才會往下走，先請學校作回應，一直都是這樣子處理。

台大目前回應教育部那些問題？陳焜元表示，先前教育部把利益迴避或資訊揭露的問題，要求台大說明，學校都有說明，台大遴委會發布訊息也都可以看的到，教育部把拿到的資訊請台大說明，也是希望有正式的公文書，台大回函過一次給教育部，回應的訊息和台大對外發布新聞稿類似。監察院22日關注，程序面，教育部都要請台大遴委會儘快適度做回應。

媒體詢問教育部是否會在2月1日前核定？陳焜元表示，要等問題釐清後，就繼續往下走，不管那一件國立大學校長遴選人事案，都是這樣的SOP流程，所以要看台大遴委會對這件問題回應的狀況。前端問題如果沒有釐清，就無法往下走，教育部的態度就是依法行政，由台大先妥適儘快處理。