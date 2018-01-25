家族出遊團費 消基會轟：8成旅行社小孩大人均一價

消基會調查，多達8成旅行業者並未針對家族不同年齡層的成員，給予優惠或價差，完全未反映在機票、住宿、景點成本上，更有業者無論兒童占床與否均一價。（記者陳宜加攝）

2018-01-25 11:00

〔記者陳宜加／台北報導〕春節將至，不少國人計畫全家赴國內外出遊，但消基會調查，多達8成旅行業者並未針對家族不同年齡層的成員，給予優惠或價差，完全未反映在機票、住宿、景點成本上，更有業者無論兒童占床與否均一價，呼籲主管機關儘速入法。

消基會董事長游開雄表示，法律已明文保障老人與兒童權益，對於旅行社團進團出的旅遊型態，101年曾調查團費是否配合法規，事隔5、6年，消基會再次針對旅行社推出國內外旅遊行程、遊樂場票價等面向，檢視業者是否遵守法規。

消基會律師張琬萍曾接獲申訴，當事人參加燦星旅遊「東京雙樂園五日遊」，5大人、3小孩每人均一價2萬4900元，但在迪士尼樂園，大人與小孩門票價差2000元，兒童也免收車票費，認為餘額應退還給消費者，要求旅行社退費。

另一消費者到沖繩旅遊，8大人加1名滿12歲兒童，同樣未反映在團費中，僅分為占床、不占床，價差從1000至8000元不等，不透明之處應修正；也有消費者前往大阪，小孩與成人均收取同樣費用，但食衣住行價差應在旅費上呈現。

消基會今年調查國內10間知名旅行社推出日本京阪旅遊行程，發現兒童、銀髮族在景點、遊樂園門票有價差，但有8家業者未反映在團費上，包括易遊網、五福、鳳凰、東南、雄獅、燦星、喜鴻、吉帝旅行社，兒童占床收費與成人相同。

至於兒童不占床，消基會副祕書長徐則鈺表示，品冠旅行社給予價差高達5000元，對消費者最友善；康福價差1000元、易遊網、五福、鳳凰4000元、東南3000元、雄獅、燦星、喜鴻2000元；吉帝無論占床與否均一價，最不友善。

而國內旅遊部分，徐則鈺指出，國旅天數較少、團費較低，調查5家旅行社高雄義大世界行程，兒童不占床以易遊網價差最高，高達1萬1600元；五福8900至1萬900元之間、雄獅6449元；但東南、鳳凰則占床與否完全統一計價。

游開雄表示，現行國外旅遊定型化契約範本已於105年底修正，明訂長者門票減免、兒童住宿不占床與各項優惠應置於附件，若無記載，消費者可以要求退還價差，要求旅行業者資訊透明、公開，調查卻發現有八成業者並未如實反映。

他指出，契約範本缺乏拘束力，僅提供業者與消費者「參考」，呼籲業者在國外與國內旅遊風氣興盛下，創造更友善消費環境，主管機關也應儘速針對兒童與老人，制定定型化契約應記載及不得記載事項，方有法律效果落實福利保障。