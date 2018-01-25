高雄百貨新春福袋 至少送出2輛車

2018-01-25 10:57

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄百貨公司今年的新春福袋，在經發局大力補助下，將至少送出2輛汽車，另有1家還在洽談中。

去年高雄百貨公司的新春福袋，僅剩下漢神巨蛋的福袋有汽車大獎，其餘最大獎頂多是機車，除夕漏夜排隊搶福袋的畫面也不復見，讓民眾好失落。

今年在高雄市經發局每輛汽車補助30萬經費下，包括漢神、漢神巨蛋，都宣布最大獎將送出63萬元的汽車，經發局目前還在與另1家百貨公司洽談，希望能送出第3部汽車。

漢神巨蛋新春規劃好運三重送，包括2月10日至14日推出「十全十美搶先預購」、16日（初一） 的「好旺福氣袋」、及春節連假首次舉辦「福氣袋天天加碼送」，將送出市價63.8萬元的Suzuki All New Ignis一台。

漢神百貨好運袋從1月20日開賣到2月20日年假結束，消費者下載「高雄雄好康」APP後，以現金500元購買好運袋，再將抽獎券號登錄APP，即可參加抽獎，最大獎也是市價63.8萬元Suzuki汽車。

此外，高雄市經發局也將另外送出1輛百萬名車，配合「2018高雄過好年」活動，民眾只要在今年2月底前，憑高雄任一店家不限金額發票，至「高雄雄好康」APP完成登錄，就有機會抽中市價120萬Toyota RAV4油電車。