抄襲學位論文？ 傳管中閔駁不知有這篇論文！

台大準校長管中閔遭踢爆，與暨南大學管院院長陳建良，共同發表「兩岸經濟合作架構協議（ECFA）政策效果評估」一文，內容疑似抄襲碩士論文。（資料照）

2018-01-25 10:53

〔即時新聞／綜合報導〕台大準校長管中閔遭踢爆，去年5月出席研討會時，與暨南大學管理學院院長陳建良，共同發表「兩岸經濟合作架構協議（ECFA）政策效果評估」一文，但內容卻涉嫌抄襲暨大張姓碩士生的學位論文。媒體報導，管中閔根本不知道有這篇論文。

《聯合新聞網》今上午10時17分「獨家」刊文，用字遣詞讓人以為該報「獨家」取得管的回應。當時報導指出，管中閔表示，兩岸經濟合作架構協議（ECFA）是討論許久的議題，但自己並無涉入陳建良的該篇文章，「甚至不知道有這篇論文」，也沒出席該場研討會，第一時間得知時，還納悶「根本沒有論文，哪來的抄襲？」；至於該篇文章來源依據，「很抱歉，我沒參與，完全不知道，也沒看過論文」。

報導指出，管中閔指出，自己的論文至今僅先發表初步結果，尚未全部完成，且那些數據是他們自己算出來的，很多都是發表前一、兩天甫出爐。管也澄清，自己並未瀏覽過張生的論文，「我要怎麼引註？」

不過，《聯合新聞網》隨即又更新刪減內容，改為「據可靠消息來源指出」，管中閔、陳建良討論兩岸經濟合作架構協議（ECFA）議題已久，「據了解」，該篇論文來源依據，管「完全沒參與，也完全不知道，也沒看過論文」；「據了解」，管第一時間得知時，還質疑「根本沒有論文，哪來的抄襲？」管中閔等人的論文，至今尚未完成，僅先發表初步成果；原本管「自己澄清」的部分，均改以「據了解」，引述他人說法。