法國飄台灣味！台灣漫畫帶著茄芷袋進軍安古蘭

2018-01-24 22:44

〔記者吳柏軒／法國安古蘭報導〕世界三大漫畫節之一－法國安古蘭國際漫畫節即將開幕，台灣今年7度參展，派出12位漫畫家，陣容是史上第二大，今年更推出「市場聚落」，以台灣多元為主題，以常見的攤商文化，漫畫家要擺攤吆喝推銷，讓這個法國小鎮飄滿濃濃的台灣味！

安古蘭國際漫畫節是國際年度漫畫盛會，每年吸引20、30萬人次擠入只有5萬人口的小鎮，今年展期從1月25日到28日共4天，開幕晚會將在當地時間24日晚間6時（台灣時間25日凌晨1點）舉行；小鎮上將設20個固定展場，包含台灣館，另有400多場講座或現場活動，更重要還有超過7000名出版專業人士、2000位漫畫家、法國與國際媒體將多達900多人，是推銷台漫的絕佳機會。除了有12位漫畫家帶著最新作品飄洋過海，台灣館會場還贈送充滿台灣菜市場味的「茄芷袋」當提袋，相信也能引起外國觀眾的好奇。

今年安古蘭國際漫畫節邁入45屆，為了法國、日本建交160年，今年漫畫節主題定為「日本主義」，再次推崇日本漫畫在國際漫畫史上的定位，迎來日本漫畫之父手塚治虫特展，還有畫出《廿一世紀少年》大作的浦澤直樹、《魔導少年》作者真島浩等大咖特展。

安古蘭台灣團領隊、大辣出版社總編輯黃健和表示，台灣館今年推出「市集聚落」主題，從台灣島嶼的特性，帶出多元文化，以及漫畫產業默默耕耘內涵，甚至結合年輕世代的同人誌活動，展現台漫作者從過去漫畫雜誌連載，到自產自銷的轉變。