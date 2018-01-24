合體拚實驗教育！二林原斗國中、國小 預計8月合併

2018-01-24 22:54

〔記者陳冠備／彰化報導〕真是唇齒相依！彰化縣二林鎮原斗國中是全縣最迷你的中學，全校學生只有3班75人，一牆之隔的原斗國小只有6班102人，兩校面臨淘汰壓力，但地方人士希望能保留兩校。彰化縣政府邀集專家多方評估，有意朝整合資源與實驗教育方式將兩校合併。縣府教育處處長鄧進權今晚（24日）在原斗國中視聽教室舉辦「原斗國中小學」合併公聽會，聆聽地方教育發展需求。

原斗國小創校96年，佔地5甲，是二林鎮最東緣的小學，距離最近的二林國中約8公里，早期學生為了升學，必須5點起床，最少徒步半小時，才能到二林國中就讀，對不少人而言相當不便。34年前，原斗國小分割出2甲地成立原斗國中，減輕當地學生升學壓力，最頂盛時期學生多達500人。

20年前當地葡萄產業沒落，造成年輕人出走，加上少子化，原斗國中、國小學生人數年年遞減，甚至面臨廢校邊緣，教育處考量兩校學區就近、升學交通便利等因素，決定不廢校，並希望朝縣內首間現有中、小學合併方向進行。

去年8月起，教育處指派原斗國中校長王心怡同時擔任原斗國小校長，嘗試校務整合，也多次邀請專家學者、地方代表、學校及家長代表召開評估會議，今晚首次開公聽會，吸引近百名家長到校聆聽合併政策，也對校園資訊教育與合併後校園安全等問題提出疑問。

鄧進權說，兩校預計今年8月1日合併，合併後，兩校師資並不會減少，也承諾撥款補助90萬，為9間教室成立數位投影教室，以及增設校園保全等；他也提出遠景規劃，將現有「中三小六」年級制，改為國外主流的「中四小五」年級制，有利於學習與人格發展等優勢，不過，目前直升人數變動過大，還須與家長溝通。

原斗國小前家長會長莊三郎說，兩個小孩分別就讀原斗國中與國小，支持兩校合併，他認為，合併可以減少兩校行政上不必要支出，家長人數多，家長會籌備更完善，未來爭取建設資源更有利。

對於縣府有意朝新學制教育，莊三郎認為實驗教育並非不可行，每個偏鄉學校都有其教育發展的特色性，如果能多發展音樂、語言社團最好，但千萬不要為了升學，提早讓學生背負過重學業。