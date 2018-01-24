龍崎掩埋場挖除萬年泥岩 環團喊告、市府要求歐欣停工

環團空拍龍崎掩埋場，發現怪手進場挖除當地百萬年泥岩自然地景，明天（25日）將赴台南地檢署按鈴控告歐欣涉嫌偽造文書。（記者蔡文居攝）

2018-01-24 22:05

〔記者蔡文居／台南報導〕台南社大環境行動小組昨天（24日）空拍龍崎掩埋場，發現怪手進場挖除當地百萬年泥岩自然地景、截斷牛埔溪，質疑台南市政府放水圖利廠商，10餘個環保、教育團體將於明天（25日）赴台南地檢署按鈴控告歐欣涉嫌偽造文書。台南市水利局今晚則表示，已正式發文要求業者歐欣公司立即停工。

台南環保聯盟說，行政院退輔會及歐欣公司分別於92年環評書及99年環差報告，所附的水土保持資料涉嫌偽造，未附「環評作業準則」所要求的邊坡穩定佐證資料，質疑歐欣公司邊坡穩定結果涉嫌偽造，也質疑變更後的開發案的水土保持計畫沒有「邊坡穩定」資料，明天將到台南地檢署按鈴控告，並到台南市政府要求市府公開水土保持計畫書，否則涉嫌圖利歐欣公司。

水利局長彭紹博今晚表示，因地方及相關團體對於防災工程施作仍有疑義，該局將委託第三公正單位評估，並已獲市府簽准，因此今天（1月24日）正式發函歐欣公司停工。

歐欣公司表示，不知環團指控偽造是指哪一個？哪一部分？「邊坡穩定」資料於水保計畫書第六章有詳載，這不可能沒有。而環評並非歐欣做的，他們無法評論；而環差部分確認有做邊坡穩定計算及分析，相關檢核文件都有，也確認環差報告內有說明。至於市府希望停工部分，他們會配合辦理。

水利局晚間發布新聞稿澄清說，經查，核定水保計畫書確實有依規定編撰邊坡穩定資料，至於環評書及環差報告邊坡穩定是否未依環評作業準則檢附邊坡穩定資料，水利局因無相關書件，致無法比對查證。

水利局說，南區（龍崎廠）事業廢棄物綜合處理中心，是經濟部工業局於98年核准在案的開發案，並展延開發期限至108年3月10日，其環境影響評估於92年由環保署審查通過，其計畫總面積為41.2公頃，原台南縣政府續於99年6月核定該水土保持計畫。本次市府僅准許歐欣公司進行改善既有沉砂池小型防災工程，面積約0.6公頃，因地方及相關團體對於防災工程施作仍有疑義，水利局將委託第三公正單位評估，並於1月24日函文歐欣公司停工。

參與環團包括台南環保聯盟、台南社大、台南水資源保育聯盟、台灣水資源保育聯盟、荒野台南分會、牛埔里反歐欣掩埋場自救會、龍船里反對事業廢棄物掩埋場自救會、土豆仁辦公室、台南市教育產業工會、南市教師會、台灣要健康婆婆媽媽團協會。