龍崎掩埋場案 台南市水利局函文業者停工

2018-01-24 21:31

〔記者王涵平／台南報導〕南區（龍崎廠）事業廢棄物綜合處理中心開發案，因地方及相關團體對於防災工程施作仍有疑義，台南市水利局表示，將委託第三公正單位評估，今天（24日）函文歐欣公司停工。

水利局說，龍崎事業廢棄物綜合處理中心開發案為經濟部工業局98年核准在案開發案，並展延開發期限至108年3月10日，計畫總面積為41.2公頃，目前僅准許歐欣公司進行改善既有沉砂池小型防災工程，面積約0.6公頃，僅占計畫總面積1.5％。

水利局指出，有關環境保護聯盟質疑市府核定水土保持計畫沒有邊坡穩定資料部分，經查，核定水土保持計畫書確實有依規定編撰邊坡穩定資料，至於環評書及環差報告邊坡穩定是否未依環評作業準則檢附邊坡穩定資料，水利局因無相關書件，無法比對查證。

另外，環保聯盟稱該區域有盲斷層，也要有嚴格水土保持要求部分，水利局說，經查，經濟部中央地質調查所業完成區域性地質調查，指稱目前證據顯示龍船斷層非活動斷層，兩側並無顯著相對變形，非屬活動斷層潛移或變形之形貌；且盲斷層無法從地表露頭觀察判斷，學界並無盲斷層活躍帶一詞。

水利局指出，核定水土保持計畫經台灣省水土保持技師公會審查結果，計畫所引用學理為目前所認可，分析方法都符合水土保持技術規範規定。

水利局強調，全案開發許可必須經由經濟部核准，市府無權同意，水利局權管為依水土保持法要求水土保持義務人歐欣公司做好水土保持處理及維護工作，以防止土砂沖刷流入牛埔溪，造成下游河道淤積，致生災害。