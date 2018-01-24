台金航線春節第三波加班機時間表出爐 26日訂位

2018-01-24 21:14

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣政府今天前往交通部民航局協調春節第3波加班機，預計將加開北金航線往返19架次、提供3528個座位，26日上午9時受理訂位，提醒有需要的縣民注意。

繼日前完成第1波、第2波訂位，金門縣政府17日至22日再受理第三波加班機登記機位需求，經統計約有1650人有座位需求，且大多為北金航線。

縣府觀光處長陳美齡今天專程前往民航局與各航空公司協調春節第3 波加班機，縣府展現溝通誠意，同意保障航空公司搭載人數後，並針對尖峰需求時段再協調增班，總計將加開北金航線來回班機19架次，提供約3528個座位，並訂於26日上午9時統一受理訂位，訂位確定後務必於30日下午4 時前完成開票。

縣府表示，此波加班機機位有限，民眾需有短時間內即被訂購一空的心理準備。

縣府提醒，第3波加班機開立機票與限制規定均與前2次管制期間訂票作業規定相同，即107年春節管制期間台金航線（107年2月12日至17日台灣往金門、107年2月17日至2月23日金門往台灣）針對離島航線實施機票加註「限當日當班次有效」、「至遲於航班起飛前辦理退票」及「逾期作廢」等措施，請鄉親特別注意。

金門-台北航線第3波加班機日期及航段：

（一）年前至初二尖峰時段：台北→金門航線（台北起飛時間）：

1、2月14日：華信14:00 、立榮19:10

2、2月15日（除夕）：立榮10:40 、華信06:00、11:40

3、2月16日（初一）：立榮07:35 、華信11:40

4、2月17（初二）：立榮08:15

（二）年後尖峰時段：金門→台北航線（金門起飛時間）

1、2月18日（初三）：華信15:55 、立榮18:45

2、2月19日（初四）：華信15：55、19:30、21:00 、遠東17:00、20:20

3、2月20日（初五）：華信15:55、19:30、立榮 16:30、18:45

公開訂票作業與時間：自1月26日（星期五）上午9時起，由各航空公司訂位電話及網路公開接受訂位。