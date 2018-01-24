台南棗子不算災損 晚花災情才到

棗子因寒害發生遲發性掉果，讓農民心痛，向中央申請補助。（記者黃文瑜攝）

2018-01-24 21:31

〔記者黃文瑜／台南報導〕蜜棗產期為國曆1月到元宵節後，但1月初受寒流影響，各地紛紛傳出農作寒害災情，上周農糧署成立專案小組實地勘察後，認為早花損傷未達20%，因此不算為災損作物，但近10天來晚花的果子開始發生遲發性落果、凍傷面積擴大，立委陳亭妃今日上午與農糧署、農業局實地勘察，下午立委周陳秀霞則召集玉井、南化、楠西約200多民棗農，與農糧署、農改場開協調會，預計下週提出方案。

台南市蜜棗重要產區包含玉井、南化、楠西、關廟，種植面達約223公頃，近日浮現的災損面積已逐步接近種植面積，由於已採收蜜棗明顯凍傷，超過2成被打為次級貨，導致已可上市的蜜棗行情下跌，而晚花蜜棗產量則因寒害將為之歉收，讓果農叫苦連天。

由於市府農業局在災後速報表上，蜜棗損害面積僅填寫3.72公頃，未達到災害損失補助門檻20公頃標準，沒把蜜棗納入公告。今日玉井、南化、楠西，兩百多名棗農在協調會上表示，不但果實受影響，無法賣得好價格，原本一台斤100到120元的行情，只剩一台斤70到80元，「樹上的長不好，掉地上的沒心情整理」，心在淌血。

不過，因農糧署未料災情慘重，災損已達5成以上，今日仍無法確定是否能給予補助，但經了解後，將再討論研擬可行方案，陳亭妃及周陳秀霞都分別建請農糧署再評估，為農民爭取相關災損補助，預計下周將有更進一步的結果。