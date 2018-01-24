明天早晚偏涼冷 北部、花東有短暫雨

明天白天東北季風減弱，但各地早晚天氣較涼，中南部也要留意空品不佳。（資料照）

2018-01-24 21:51

〔即時新聞／綜合報導〕明天（25日）持續受到東北風影響，迎風面的基隆、宜蘭、花東地區降雨機率較高，各地清晨低溫約13至18度，白天東北季風轉弱，中南部空品不佳，高屏地區空品為紅色警示；馬祖、金門、中部、雲嘉南地區為橘色提醒，其他地區為普通、良好。

據中央氣象局預報，持續受到東北季風影響，明天全台各地早晚天氣偏涼，清晨低溫中部以北、宜蘭地區約13至15度，其他地區約16至18度；白天東北季風減弱，各地天氣轉為舒適，北部、宜蘭、花蓮地區高溫約20至22度，中南部、台東地區約24至28度。中南部日夜溫差大。

降雨方面，明天水氣仍多，迎風面的宜蘭、基隆地區降雨最為明顯，花東地區也有零星雨勢。中南部地區則受到東北季風較小，大多為多雲、陽光露臉的天氣。

「天氣風險公司」指出，週日（28）強冷空氣南下，屆時全台天氣轉為濕冷，全台低溫將下探11至13度，下週後期低溫仍有可能跌破10度，但仍有變數。

空氣品質方面，受東北季風減弱影響，明天高屏地區因擴散條件不佳為「紅色警示（對所有族群不健康）」等級；馬祖、金門、中部、雲嘉南地區為「橘色提醒（對敏感族群不健康）」等級；北部、竹苗及宜蘭地區為「普通」等級；花東、澎湖地區為「良好」等級。

中央氣象局也提醒，持續受到東北風影響，今（24）晚至明（25）晨台南以北、東半部（含綠島、蘭嶼）、恆春半島沿海空曠地區及外島將出現8到10級強陣風，海面上風浪也會增大，海邊活動及海上作業請特別注意安全。