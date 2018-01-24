春節前夕贈毛毯打掃環境 替代役男捲袖助獨老

2018-01-24 14:44

〔記者邱書昱／新北報導〕土城區公所運用替代役男與志願服務協會志工協力，助獨居老人清理居家環境，今天（24日）前往獨居老人住處，協助居家環境清潔打掃，送上毛毯、帽子及乾糧等日用品助改善居住環境。替代役男林廉凱表示，看到幫助的爺爺就像是自己的長輩，讓他們睡的舒服溫暖準備過年，充滿成就感。

這次的除舊布新分別拜訪66歲的康顯宗，以及探訪84歲的陳瑞美，替代役男和志工們都脫下外套，幫長輩理頭髮、清掃床鋪、窗戶、積水容器、換棉被枕頭，透過公私協力，關懷照顧弱勢族群，一起利用公部門資源及民間愛心力量，讓弱勢民眾不孤單。

之前參加過居安一莊助獨居長輩清潔居家環境活動的林廉凱，認為這項活動相當有意義，脫下外套幫忙阿公打掃房間，換枕頭換被，看著整理完煥然一新的居家環境，再看到阿公露出的笑容，自己也覺得相當開心。

土城區公所表示，除了社會救助上積極協助，像是送餐志工每天都會送餐探視關心康阿公外，選定在農曆春節前，由公所役男會同里長及志願服務協會一起至阿公家中協助居家清理整理環境，讓阿公可以清爽開心地迎接新年。

土城區長楊志宏說，因為大家的愛心，在公私協力共同努力下，才有機會讓關懷觸角深入區內每個需要幫忙的角落。而近日天氣多變化，且年關將近，帶來圍巾、衛生紙及麵線等保暖用品及生活物資，讓長輩除舊布新過個暖心的好年。