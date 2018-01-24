台南社大師生扮仙 「學習三仙」週日粉墨登場

台南社大「學習三仙」─算命仙，仙女、美魔女仙（由右至左）。（記者蔡文居攝）

2018-01-24 14:26

〔記者蔡文居／台南報導〕台南社大將於週日下午舉辦「教與學博覽會」，師生今天扮仙大搞創意，由社大彩妝班師生梳化「學習三仙」─算命仙，仙女、美魔女仙，邀請大家一起來加入社區大學的學習行列。

台南社大博覽會活動召集人陳冠達表示，「學習三仙」將在1月28日（週日）下午2點半，於台南市立文化中心假日廣場「教與學博覽會」粉墨登場，屆時將透過「鐵口直斷」抽籤的方式，引領學習者透過籤詩的關鍵字去找出對應的攤位進行學習，師生試玩都覺得非常有趣，不像以前都是被動的等待學生來詢問，增加了教與學之間的有趣互動。對於綠色交通的倡議，當天社大鐵道班也於現場架設蒸氣小火車，供民眾搭乘體驗。

陳冠達表示，這次社大師生社群規劃超過50個學習攤位、15個動態展演節目，呈現在社大學習的成果與喜悅，現場也設有許願池，邀請美善、法雲基金會及安德烈食物銀行來說明對於社會議題的需求，希望招訓有意願的協力者投入公益服務，歡迎市民前來參與。

社大表示，已經舉辦第34期的台南社區大學「教與學博覽會」，每學期展列出包含音樂、肢體律動、養生、美學藝術、資訊傳播及語言文化等學習成果，並連結環境運動、社會公益等議題，呈現師生共學，投入促成公民社會的努力。