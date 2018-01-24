關懷長輩學愛心 台南幼兒園捐贈義賣所得、物資

2018-01-24 14:18

〔記者楊金城／台南報導〕北門區農會附設幼兒園日前舉辦愛心園遊會，今天由農會總幹事洪明農代表捐出義賣所得8965元、剩餘物資給華山基金會，關懷長輩，學做公益、愛心從小培養起。

許多家長響應園遊會活動，不僅熱心捐贈物資，也和小朋友參與義賣活動，熱心公益的善舉，為孩子們做了最好的身教示範。

洪明農代表將義賣活動所得8965元及義賣未完的物資，捐贈給華山基金會北門天使站，作為照顧失依、獨居老人的經費，讓孩子們明白這社會處處充滿溫暖，及學會惜福愛物的美德，洪明農說，期勉孩子長大後也能關懷弱勢回饋社會。