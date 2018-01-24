減少吃燥熱食物 角膜塑型不適症狀改善

2018-01-24 14:17

［記者黃旭磊／高雄報導］眼科醫師以中醫熱性體質食療法，治好近千名國、高中生配戴角膜塑型片導致結膜炎等過敏症狀。

不少學生睡覺時配戴俗稱「OK」鏡片（Ortho- K）矯正近視，高雄市立聯合醫院眼科醫師林柔君發現近來出現許多結膜紅腫、角膜破皮等發炎病例，十多年來，近千名患者減少進食油炸燒烤類食物，有效改善結膜分泌物過多併發症狀。

李姓女秘書於2004年起配戴角膜塑型片睡覺，近視500多度獲得改善，去年3月卻發現角膜破皮、結膜紅腫發炎，在新北市中和治療未見療效，回到高雄找林柔君診斷，戒斷麵包2週後見效。

李秘書說，住家附近開一家麵包店，幾乎天天吃麵包，眼球發炎後點藥水、改配戴隱形眼鏡仍不適，去年3-5月間反覆發作，經診斷才知體質轉為燥熱，「常吃綠豆、紅豆薏仁獲得改善。」

角膜塑型術（Orthokeratology）為國內常見視力矯正術，近視者夜間配戴塑型片（Ortho- K或OK 鏡片）睡覺，臨床統計一週內可將近視500度調回正常。

林柔君表示，食物進到人體後約要2週才完整代謝，多年臨床觀察和研究發現過敏性結膜炎，其實和食物及體質有密切關聯，熱性體質吃了大量熱性食物，就會產生各式各樣的熱性相關疾病。