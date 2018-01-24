南市奇美醫院癌篩送好康 拿7-11超商50元商品卡

奇美醫院推出癌症篩檢送超商50元商品卡活動。（記者楊金城攝）

2018-01-24 14:00

〔記者楊金城／台南報導〕有好康，永康奇美、柳營奇美、佳里奇美醫院為響應世界癌症日抗癌活動，自1月29日至2月14日，推出癌症篩檢送50元商品卡活動，只要符合篩檢資格者到院完成糞便潛血、口腔黏膜、子宮頸癌、乳癌等任一項篩檢，就可獲得7-11超商50元商品卡。

今年是奇美醫學中心創院50週年慶，奇美醫院體系為關懷民眾健康，特別配合世界癌症日舉辦抗癌活動，鼓勵民眾透過簡單的癌症篩檢，了解自身的健康狀況。

只要符合50～75歲且2年內未做糞便潛血檢查、30歲以上2年內未做口腔黏膜檢查、45～70歲且2年以上未做乳癌篩檢、30～69歲以上未做子宮頸癌篩檢者，活動期間在奇美醫院完成篩檢即可獲贈50元商品卡，數量有限，送完為止。

衛福部國健署最新的癌症統計報告，國人平均每5分鐘就有1人罹癌，癌症時鐘不斷加快。

佳里奇美醫院家庭醫學科主任柯俊宏說，其實有30～50％癌症的發生是可以透過生活習慣預防的，2月4日是世界癌症日，建議民眾保持良好的飲食、生活習慣、運動及不菸、不檳榔、不酒，除了避免致癌因子的威脅外，定期篩檢及健康檢查雙管齊下，才能早期發現、早期治療，達到防癌的效果。如有癌症篩檢相關問題，可洽詢佳里奇美醫院癌症篩檢站06-7263333分機32403。