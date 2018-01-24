小一童被導師賴作弊、清大便？私校電話被網友打爆

私立新興國際中小學被家長指控老師帶頭霸凌學生，但校方否認。（記者陳昀攝）

2018-01-24 13:49

［記者陳昀／桃園報導］老師帶頭霸凌？桃園市一名家長在網路指控，將兒子送到桃園市私立新興國際中小學就讀，小一的兒子明明國英數段考成績都是滿分，學期成績卻變班級排名13名，還被老師誣賴作弊、要求清理大便，甚至體育課、電腦課被獨留教室撿拾垃圾，種種針對性行為讓男童不敢再去上學，讓家長很心疼，記者今天前往學校，也發現不少熱心網友為此打電話「關心」校方，想為男童討公道。

校方回應說，經了解後，導師是針對生活常規有要求，部分指控也是雙方有誤解，導師沒有刻意針對男童，而學期總成績不只計算期中、期末考成績，還涵蓋平時作業、學習態度及其他領域學科，會再深入與家長溝通。桃園市教育局今天也會派督學前往了解情形。

家長指控說，開學初老師誤會兒子上課時哼歌，還叫班上同學表決，根本是帶頭霸凌，且自此男童就被導師和助理教師刁難，甚至誣賴他作弊，要他每天罰寫上百遍，否則每節下課和午休都得站著罰寫，不准上其他課，每天都要最後一個盛裝午餐，甚至全部幹部都能記嘉獎，只有他沒有。

家長還說，曾有次送兒子到教室，離開時看到老師要兒子獨自清理走廊上拖了一路、被很多人踩過的大便，甚至誣指男童作弊，要求罰寫，還告訴家長說，為了讓男童下學期有進步空間，才把其他科分數拉低。

校方解釋說，老師早上若看到地板內外髒亂，就會請早到的學生幫忙打掃，不只有男童，只是當下沒有發現是大便，哼歌的事是因為男童周圍同學指證歷歷，經指正男童仍不願承認，因此請男童到教室後方站著吃，事後媽媽詢問，老師也告訴她，若有忽略孩子的感受會再做調整；此外，因男童先前盛飯常在排隊時推擠，才決定依男童早上的學習態度，決定當天中午要不要最後裝飯，罰寫也是因為男童未遵守生活常規影響他人，提醒多遍沒有改進，才請他罰寫「可以怎麼改進」，字數並不多。

校方解釋說，因為考試時導師發現男童手放在抽屜裡的籃子上，最上層是英文單字表，才有加以指正，並不是因為伸懶腰看隔壁空座位，也沒有要他為此罰寫；另外，因為要求學生到其他教室上電腦課、體育課前，必須將桌面清理乾淨，男童之所以會留在教室是因為沒有自己整理好，但老師也有留在教室陪他，沒有獨留男童一人。

在成績爭議方面，校方指出，學期總成績的計算是依照學校評量標準，除了段考成績，會另計如作業及學習態度等平時成績，並沒有故意把成績打錯；幹部記嘉獎原本就規定班長、副班長、風紀、學藝、體育及小組長表象良好才會記嘉獎，強調沒有針對男童。