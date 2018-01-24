教科書教國中生滿足自己的性與愛 家長聯盟怒批誤導未成年學生

全國家長會長聯盟等6個家長團體24日舉行記者會，公布106學年度下學期性平教材的家長不認同指數。（記者黃耀徵攝）

2018-01-24 13:33

〔記者林曉雲／台北報導〕全國家長會長聯盟、高雄市家長協會、台中市家長會長協會、台北市高職學生家長會聯合會、台北市國小學生家長會聯合會、台北市國中學生家長會聯合會等家長團體今天召開記者會，公布106學年下學期全國家長性平教材不認同指數記者會。

國教盟理事長王立昇表示，國中二年級「健康與體育」教科書提及「在雙方自願、不傷害他人的情況下滿足自己的性與愛。」，刑法規定16歲以上的性行為才合法，此內容顯然與法不合，嚴重誤導未成年學生。

家長團體表示，他們去年分別在高雄、花蓮、台中、台北辦座談會，經檢視甫開學的106學年下學期新課本，某出版社出版的高中「健康與護理」教科書用保險套公司數據顯示國外性伴侶人數、介紹國外藝人性愛光碟自拍大紅大紫等內容，家長最不認同。

王立昇表示，某出版社出版的國中「健康與體育」課本，提到「在雙方自願、不傷害他人的情況下滿足自己的性與愛。」，違反刑法規定；而某出版社出版高中的教科書則提及「教育部同意性別變更不必經由手術摘除器官」內容不實，家長要求教育部正視問題，且做出修正，給孩子以尊重及愛為基礎的適性適齡性平教育。

教育國教署學安組副組長李戴華回應表示，國教院已開始逐一檢視教科書內容，並徵詢各界意見，再轉送教科書出版社參考修正，家長團體意見可納入教科書審查小組參考，目前使用中的教科書或可用勘誤方式處理或下次再版時修正。