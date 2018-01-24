北市砸5.7億汰換清潔車輛 首批69輛上路

2018-01-24 13:35

〔記者周彥妤／台北報導〕為提升清運效率、減輕空污排放，台北市環境保護局表示，從106年至108年投入5.7億元，汰換北市環保清潔車輛，合計買下215輛車，今首批69輛全新上路，市長柯文哲也出席記者會，把新車交付清潔隊員，也盼能減輕清潔隊員的工作負擔。

柯文哲致詞時表示，根據研考會市民滿意度各項調查，環保局時常居冠，市民對環保的滿意度逾8成，不過垃圾車的妥善率一直不高，時常故障待修，既然環保是北市強項，就應做得更好，因此投下龐大經費汰舊換新，由於新型車種都採高規格設計，除了提升工作效率，也有助減緩空污排放，管理車輛也能提升效率。

環保局長劉銘龍表示，汰換的新型清潔車輛，皆符合環保第5期排放標準，完成3年汰舊更新後，平均車齡由12年降低為8年，大大提升垃圾清運的妥善率，且每年可減少碳氫化合物4.83公噸、一氧化碳20.32公噸、氮氧化合物45.44公噸、總懸浮微粒值1.72公噸、細懸浮微粒PM2.51.58公噸排放，也有助提升北市空品。

劉銘龍也說，除汰換清潔車輛外，另也斥資8800萬買下24輛小型掃街車，過去曾因牌照問題無法上路，但今年問題也順利解決，可以上路掃街。劉表示，小型掃街車可以清掃、灑水，由清潔員控制車輛，不僅減輕清潔隊員負擔，也能觸及人力清運無法觸及之處，把街道掃得更乾淨。