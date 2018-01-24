高CP值！桃市推「寒讚」冬令大補帖 17堂課開搶

2018-01-24 13:17

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市青年事務局在寒假推出「寒讚」冬令大補帖活動，於26日至2月11日開設多元課程，包含桌遊、皮革製作、手機攝影等，每堂課限額30人，總共17堂課，提供510個免費名額。即日起歡迎15至30歲高中職、大專院校與青年報名。

青年事務局長陳家濬表示，為了鼓勵青年多元發展，今年寒假推出包含創客DIY、公民參與、多元才藝等3大主題，包含桌遊、皮革和時下最夯的手機攝影，邀請導演或是有社造經驗的民眾，分享故事。

桌遊探索課的講師朱宏元表示，此次將介紹年節適合遊玩的桌遊「招財進寶」，這款桌遊還可以訓練數學邏輯、風險控管等等，對於理財也多少有幫助。皮革設計課講師高嘉慧則說，皮革製作適合訓練專注力，也適合全家一起進行，教作新春恭賀小禮品，或者個人化小飾品。

手機玩攝影課程的講師廖浩培說，現在人人都容易成為網紅，如何用手機拍出好看的照片才是關鍵，將傳授基本構圖技巧。他也說，若經常拍出被女友、家人嫌棄的照片，更適合報名課程。

另外，近來各界關注空氣品質惡化問題，BIZTaiwan創辦人蘇大為，要教大家「自製」PM2.5空氣監測器，偵測空氣中的懸浮粒子、溫度、濕度，透過雲端連結，從手機裡就可以看到精準數據。

欲報名者可至青年事務局網站報名。