新北就業徵才 26日開缺逾1700個

新北市就業服務處將於本週五（26日）上午10點到下午2點在新北市府6樓大禮堂舉辦暖冬徵才活動。（圖由新北市勞工局提供）

2018-01-24 13:18

〔記者葉冠妤／新北報導〕暖冬求職過好年！新北市就業服務處將於本週五（26日）上午10點到下午2點在新北市府6樓大禮堂舉辦徵才活動，包括宏華國際（中華電信子公司）、友達光電、摩斯漢堡、王品等30家廠商，提供逾1700個職缺，其中科技製造業就釋出近700個職缺，服務業、餐飲業、批發物流業亦是農曆年節前後用人需求高峰產業，想求職、轉職的民眾千萬別錯過。

新北市就業服務處長吳仁煜指出，速食業者麥當勞及摩斯漢堡響近期應政府政策，為全體員工調薪幅度達5%左右，相信未來會有不少廠商也會跟進加薪；本場徵才職缺還包含424個兼職機會，時薪從140元至233元不等，想在農曆年前或寒假從事兼職的人，趕緊把握為自己賺紅包的機會。

活動現場也規劃設置履歷健診服務及職涯諮詢區，協助求職者職涯規劃及撰寫履歷，並提供「初次尋職青年就業服務」及「非典型勞動青年轉正職」諮詢服務，幫青年朋友找到適性的好工作，活動詳情可上新北市人力網，或電洽0800-091-580（您就業、我幫您）。