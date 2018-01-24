遊樂場融入警局意象 北市最貴敦仁公園啟用

敦仁公園除了公園綠地以外，也在設計具有特色的遊具，由於過去該處屬於派出所，因此打造許多具有警察意象的遊樂設施。（記者鍾泓良攝）

2018-01-24 13:12

〔記者鍾泓良／台北報導〕位於大安區敦化南路1段236巷內的敦仁公園今天啟用，該公園位於大安區精華地段，0.17公頃的公園若以徵收取得須花費21.12億元，堪稱北市最貴公園。而因為公園過去為派出所，因此在設計公園時融入了派出所元素，不僅遊樂設施有放入警察抓小偷的意象，公園內也有保留一道派出所原建築物的牆面，並在上方裝設警察局的招牌，讓民眾得以了解公園歷史。

副市長林欽榮表示，敦仁公園鄰近遠東SOGO，為東區的中心地段，過去為大安分局敦化南路派出所，而因為辦公廳是由市場改建，因此過去員警須在地下室辦公，環境老舊不堪使用。而市府評估若要徵收取得，須要花費21.12億元；由於地方都希望人口密集的東區能有公園，於106年規劃開闢公園，並在今天啟用。

敦仁公園除了公園綠地以外，也在設計具有特色的遊具，由於過去該處屬於派出所，因此打造許多具有警察意象的遊樂設施，而公園也具有保水功能，不僅可降低下雨時周邊排水溝、雨水下水道的負擔，也可以利用儲留雨水做為公園植栽澆灌用水。而昨天當地里、仁愛里長鄭秀郎也捐蹭40多萬元的櫻花樹，希望可以在都市內打造櫻花美景。