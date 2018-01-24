這曾是台灣護照？淡大師生穿古裝導覽淡水

2018-01-24 12:53

〔記者陳心瑜／新北報導〕穿越歷史現場！淡水是北台灣觀光熱點，在地的淡江大學規劃「穿越1873，淡水（滬尾）老街再生」闖關導覽活動，遊客能領到「大清國護照」，暢行西元1873年的滬尾，聽傳教士馬偕、英國領事夫婦和大清官員介紹淡水歷史故事，遊客闖關並集滿各古蹟點關卡可獲得小禮。闖關活動25日至28日每天1場，採免費、現場報名。

策畫活動的淡江大學「西進淡水」團隊指出，老街長期以餐飲為產業發展主力，忽略觀光所需的深度體驗，歷史如果沒辦法深入觀光客的記憶，將無法建立識別。「穿越1873，淡水（滬尾）老街再生」由歷史系、資訊傳播系大一至大四學生投入，每天下午1時在淡水老街馬偕銅像、木下靜涯紀念公園前集合，每場限量50名，也歡迎親子報名。

歷史系助理教授李其霖說，遊客對淡水老街印象停留在捷運淡水站出站的老街「前段」，但其實後段才是真正精采、人文歷史薈萃的地方，因此闖關設計在淡水長老教會、得忌利士洋行、英國領事館前和海關碼頭等4個古蹟點，關主都會穿上經過考究的歷史服飾，原汁原味重現19世紀的、清領時代的淡水。

李其霖說，遊客將會拿到一份復刻大清護照的信函式護照，而聽完導覽後獲得紀念章、與關主合照後，就算完成闖關，遊客憑集點卡與大清國護照至海關碼頭尋找滬尾海防府，蓋上關防，就能獲得小禮物乙份。

淡水老街商圈委員會理事長盧金龍說，淡水過去是國內外遊客必訪景點，但近年來訪人潮直直落，甚至不比10年前，希望學生為老街帶來更多創新能量，商圈一定全力配合學生設計的活動，並提供特色伴手禮作為獎品。