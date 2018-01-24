中市推「生命圓滿意願卡」 生前預立環保葬意願

2018-01-24 12:51

〔記者歐素美／台中報導〕台中市民政局率先全國推出「生命圓滿意願卡」，提供民眾生前預立環保殯葬意願的管道，推動樹葬、海葬等環保葬，有意願的民眾可至台中市各殯儀館索取卡片簽名。

民政局今天並結合台灣多元環保葬協會及南華大學，在神岡區崇璞園樹葬區，舉辦環保葬及「生命圓滿意願卡」宣導說明會。

民政局長周永鴻表示，目前台中市樹葬區有大坑歸思園、神岡崇璞園及興建中的大雅區楓愛園3處，目前大坑已滿葬，神岡區3116個穴位已使用2646個穴位，大雅則預計可提供1萬個穴位，樹葬區不立碑、不焚燒或放置香燭紙錢，約3~5年即可再循環利用，區內遍植落羽松、肖楠等10餘種樹木，宛如公園。

台中市生命禮儀管理處表示，殯葬管理條例規定，「成年人且有行為能力者，得於生前就其死亡後之殯葬事宜，預立遺囑或以填具意願書，死者生前預立遺囑或意願書，家屬或承辦殯葬事宜者應予尊重」。

周永鴻說，台中市率先提供「生命圓滿意願卡」，供民眾生前預立環保葬意願，雖不具強制性，但希望後輩都能尊重死者生前意願。

家住北屯區的陳秀玉說，丈夫於7年前逝世，原本要求海葬，但當時民政局尚未舉辦聯合海葬，海葬程序較繁瑣，她就幫丈夫葬在大坑樹葬區，每逢節日，全家人一起去追思就像去踏青，寧靜清爽，非常好，她也交代子女，將來自己死後也要樹葬。

台中市德善興善德會主任高永科說，該會長期配合市府推動環保葬，父親去世時，他也以擲筊請示亡父，希望能以樹葬辦理，結果獲得亡父聖杯同意，就將父親骨灰葬在神岡樹葬區。

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