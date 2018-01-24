台南推麻油鴨 大廚教你料理

2018-01-24 12:20

〔記者楊金城／台南報導〕天氣冷，現在正是為身體暖身進補的好時機，台南市農業局推薦南市鴨肉，今天請來台灣首府大學餐旅系老師許煜忠示範麻油鴨料理，也邀請營養師分享正確的進補觀念，教導民眾在家也能煮出麻油鴨好美味。

農業局畜產科長周志勳說，進補料理多使用薑、麻油、藥膳搭配雞肉、鴨肉等禽肉加以烹調，建議民眾選購市售禽肉應認明合格屠宰標章，品質更有保障。農委會自106年8月1日起已全面推動國產生鮮禽肉溯源制度，將禽肉屠宰衛生合格標章結合QR-code二維條碼，便利消費者使用手機掃描QR-code，查詢家禽屠宰場及禽肉來源牧場等資訊，透過溯源管理及生產資訊的透明化，加強市售禽肉的食用安全，讓民眾能夠放心購買，安心食用。

麻油鴨和薑母鴨的料理方式不同，許煜忠說，麻油鴨選用南市生產的菜鴨和國產胡麻油，以冷油加入薑片小火煸香鴨肉，再加入米酒，碰撞出「麻油鴨」新風味，鴨肉富含蛋白質、鐵質、維生素A、B1、B2、必需胺基酸等身體修補營養素，而麻油富含脂質可提供身體適當脂質及必需脂肪酸，更富含單元及多元不飽和脂肪酸，對於降低血中膽固醇、減少心血管疾病有一定的助益，民眾在家料理美味麻油鴨，既暖身又暖心。

奇美醫院營養師賀智瑢說，任何食補均應適當，避免錯誤的進補造成身體過度負擔，建議民眾在進補時，可依個人狀況選擇合宜的鴨肉部位、麻油份量，也可以加入高麗菜、胡蘿蔔、牛蒡、菇類、山藥、黑木耳等，以獲取更豐富的纖維素、礦物質等營養素，達到更均衡的飲食。

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