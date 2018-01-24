美麗華球場自救會赴新北市府抗議 高喊「我要上班」

由非工會員工組成的美麗華球場自救會今早到新北市府抗議陳情，不少人激動落淚。（記者葉冠妤攝）

2018-01-24 12:26

〔記者葉冠妤／新北報導〕美麗華高爾夫球場罷工今進入第6天，非工會會員的勞工組成美麗華球場自救會，近百人今赴新北市政府抗議陳情，要求新北市府動用警力撤除罷工糾察線，讓非會員員工回到球場上班，現場不少人激動流淚高喊要上班，有員工表示盼勞資盡快重啟協商，若是撤回對資遣同事的成令，他們也很樂見，「只要球場繼續經營，我們可以上班賺錢就好！」

美麗華球場自救會成員今在新北市府門前，高喊「我們要上班」、「工會好大、我們好怕」、「還我工作權」等訴求，自救會會長林美珠除質疑罷工糾察線的合法性，並批新北市勞工局偏袒工會方，漠視球場其他員工想上班的權利，要求勞工局盡快撤除罷工糾察線。

美麗華球場工務組組長黃義樑則譏諷說，看到工會力量如此大，若公司不加薪3％就把老闆打趴，呼籲全國勞工應趕快組工會；不過黃義樑受訪時表示，作為受雇員工，看見球場經營受罷工影響，當然會擔心日後是否拿不到薪水，或者甚至更多員工被解雇，他雖然認為工會的年終、加薪訴求不合理，但希望勞資雙方能盡快協商，達成共識，對大家都好，若公司能撤銷對18名同事的資遣命令，他也樂見，「沒人想看到勞勞相殘。」

新北市勞工局勞資關係科科長賴彥亨到現場接受陳情書，數度強調美麗華工會為合法罷工，也是合法行使罷工糾察線權利，呼籲各界尊重罷工糾察線，也盼勞資盡快再展開協商，讓爭議落幕。

相關影音