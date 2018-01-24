工廠短報空污費 南市3年追繳1640萬

2018-01-24 12:06

〔記者蔡文居／台南報導〕為落實污染者付費精神，台南市環保局勤查業者申報使原物料的揮發性有機物種類及用量是否一致，透過不同系統交叉比對，追查應申報卻未申報的業者。環保局今天公布南市近3年已追繳1640萬元漏報的空污費，呼籲業者據實申報空污費，避免短漏報另需補繳差額。

根據環保局統計，3年來短漏報空污費的行業以塗裝業最多，追繳金額達415萬元。其中金屬表面塗裝追繳273萬元最多，塑膠品塗裝追繳142萬元居次。漏報項目以揮發性有機物為主，例如原料中抽測有使用甲苯，空污費卻未申報，經查核後即應補繳漏報金額。

環保局表示，空污費多寡與工廠的污染排放量成正比，除了空氣污染防制設備的效率有關外，所使用的原物料污染成分及含量也有影響。環保局將相同製程的工廠，透過原物料污染成分與申報資料交叉比對，發現部分工廠申報明顯低估，因此核算漏報金額追繳。

環保局空噪科長陳幸芬表示，空污費去年已調高秋冬季節的費率，今年1月份申報去年第4季（106年10月到12月）空污費適用新費率，提醒應依法詳實申報，並鼓勵業者將成本投資在污染源頭減量，主動降低排放。像是高揮發性的油性塗料改為水性塗料或增設空污防制設備，提升其效率及維護頻率，均可降低空氣污染排放量，維護台南市的空氣品質。