單車族注意！租到問題車 5分鐘內退還免收費

2018-01-24 11:45

〔記者陳宜加／台北報導〕自行車風氣普及，但若租用到有問題的自行車，恐衍生消費糾紛，消保處指出，「自行車租賃定型化契約應記載事項」規定，取車5分鐘內發現異狀可以歸還車輛，業者不得收取任何費用，提醒消費者重視自身騎車安全，別當冤大頭。

消保處簡秘陳星宏表示，國人以自行車代步通勤，兼具環保與健身效果，加上目前全台各地自行車道逐步鋪設完成，自行車旅遊也漸蔚為風潮，但消保處今年檢視現行有樁式、無樁式自行車租賃業者，在網站揭露的租借資訊不盡相同。

陳星宏指出，各業者均載明取車5分鐘內發現車輛有異狀，可以歸還業者，但對於是否須通知客服人員才不收費，卻有不同規定，例如U-bike、O-bike規定，歸還後該次租借不予計費，但C-bike、T-bike、V-bike卻要求應通知客服人員。

相關業者載明「應通知客服人員者，該次租借不計費用」、「即刻通知客服人員專線返還收費」等內容，陳星宏說，依自行車租賃定型化契約應記載事項規定，業者不得收取租用費用，若須先通知才能退還已繳租金，消費者應特別留意。

此外，市面上各自行車租賃業者對於障礙車輛的處理，除了由使用人將車輛歸還於原租賃場站，消保處也發現3種不同處理方式，包括請使用人將障礙車輛座椅反轉、將障礙車輛訊息通知客服人員，以及不須將障礙車輛資訊傳達給業者。

陳星宏指出，將座椅反轉有利於他人在租賃現場即時知悉車況，也有助於業者巡邏場站時掌握車況、進行修護；通知客服則有可能無法第一時間呈現，對他人而言，可能因無法即時得知車況而租用到障礙車輛、無車可再租或因此受傷。

陳星宏也說，若業者不清楚車輛狀況，更將影響消費者對於業者的信心，事涉行車安全，消費者應謹慎注意，避免租用有障礙的車輛，造成身體傷害。消保處也提醒業者，提供充分正確的騎乘資訊與安全無虞的車輛，為應盡首要義務。

消保處建議業者，對於障礙車輛的資訊可以即時揭露，亦可加強現場標示、管理與維護，因為讓消費者騎得安全，才是避免消費糾紛的最高指導原則。