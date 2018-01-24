加強年節公安食安 新北市出動稽查

消防局在國泰市場旁與市場管委會進行消防演練。（記者翁聿煌攝）

2018-01-24 11:35

〔記者翁聿煌／新北報導〕適逢春節前消費高峰期間，年貨大街及商場等公共場所湧入大批人潮，新北市由消保官、工務、衛生、經發、消防局及市場處組成專案小組，針對板橋區新埔、國泰市場、亞東醫院及愛買商場等4處地點，進行公安及食安稽查，副市長侯友宜呼籲業者提供安全食品、商品，也應保持各項設施運作及逃生通道暢通，妥善維護消費者生命財產安全。

消防局股長陳顥丰說，專案小組除視察市場肉品攤販、雜糧行年貨食品散裝及完整包裝標示有無符合規定外，也加強傳統市場的公共安全及緊急應變能力，昨天在國泰市場舉行火災情境演練，希望攤商及管理人員能於緊急情況時迅速應變。

衛生局也於新埔市場12家及國泰市場15家攤商進行抽測指導，且近期針對市場、賣場、量販店及商品街等，加強查核並輔導其食品標示及作業環境衛生；工務局同步針對新北市轄內經篩選多次檢查不合格的14家大型商場、百貨公司等場所進行為期5天的公共安全檢查。

專案小組昨天也在亞東醫院及愛買量販店南雅店進行室內場所空氣污染物、二氧化碳濃度檢驗，春節前稽查專案各項檢查中，如發現場所有公安、食品、環保相關缺失，將要求業者儘速改善，確保市民年節期間消費能有安全優質環境。