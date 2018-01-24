遏止逢甲商圈停車場春節哄抬價格 中市府明訂收費上限

2018-01-24 11:24

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市逢甲商圈停車需求高，曾發生停車場業者在春節期間任意調漲停車費，而遭消費者投訴。為此，台中市政府交通局今天表示，已要求連續假期收費計時以每小時50元為上限，計次單次300元上限，停車場業者不得任意變更收費標準，且應於明顯處告示停車費率。

交通局長王義川表示，每逢連續假期，逢甲等熱門商圈停車位總是供不應求，前市府時期，曾核定最高每小時80元、單次400元的高額費率，但仍有民眾經常投訴業者哄抬停車費，對逢甲商圈形象也造成傷害。

王義川說，市長林佳龍上任後，交通局檢討停車費率標準，105年起調降費率，並制定連續假期收費標準，計時以每小時50元為上限，計次則以單次300元為上限，今年仍比照此標準實施，同時邀集業者參加座談會加強溝通，除要求依費率收費外，並應於停車場明顯處清楚標示費率，提醒消費者注意。

王義川也強調，台中市停車管理處在春節期間將加強稽查，如查獲哄抬費率，將依停車場法處3000元至1萬5000元罰鍰，並限期改善，逾期未改善者，可勒令停業，甚至得廢止停車場登記證。

對於尚未取得停車場登記證的業者，交通局也表示，非法經營者將一併列入加強稽查取締對象，春節期間同樣會嚴格稽查，也歡迎民眾檢舉。