如何正確保養粉刺痘痘肌？一招教你不必再花大錢買保養品

取份量約兩粒米大小的凡士林，就能夠鎖住肌膚的水份！（YouTube頻道/Dr. Ivan 6授權提供）

2018-01-24 11:30

〔影音新聞／綜合報導〕你也在為臉上的痘痘困擾嗎？台灣的濕熱天氣，讓不少油性肌膚的人相當困擾，好像隨便擦什麼東西都會致粉刺、致痘痘，但其實，一罐不到百元的凡士林，無色無味、不會刺激皮膚的特性，就是相當好用的護膚產品。

時常分享保養知識的交大生化博士「Dr. Ivan」最近就拍攝影片分享，在洗完臉、並上完化妝水、精華液、凝膠，等等補水產品後，使用蠟質成份、一罐不到百元的凡士林，就可以正確地鎖水，與名貴保養品通通說分手！讓不少痘痘肌的網友看完狂推，大呼非常受用。

他在影片中指出，以市售的乳液來說，基本成份都含20~50%的油，乳霜的話甚至可以用高達70%的油脂在裡面，擦上後之所以會感覺到清爽，純粹是因為廠商加了所謂的矽靈或是揮發性矽靈。

他提到，這些油脂就是痤瘡桿菌的營養來源，換句話說，如果不斷提供營養來源給痘痘，擦一些高油含量的乳液、乳霜在臉上，無疑是在邀請痤瘡桿菌到臉上報到。因此他建議油性肌膚的人在使用完補水產品之後，不要使用油類來鎖水，而是使用含蠟質成份的保養品，例如凡士林，只要將薄薄地約兩粒米粒的份量在臉上按壓，就可以將肌膚的水份鎖得緊緊的。

他提到，因為凡士林的摩擦係數高，如果不用按壓、直接用塗抹的，很容易造成拉扯，對皮膚會有老化的危機存在。

但如果在使用完補水產品之後還是覺得肌膚很乾怎麼辦？Dr.Ivan指出，可能是皮膚表面溫度不夠，或是使用的洗面乳清潔力過於強大，導致水份流失過多，連後續的保養品都補充不回來，建議換成較溫和的清潔產品。