台鐵春節熱門車票 今天沒買到26日還有機會

台鐵春節車票尖峰時段長途自強號訂購一空，逾期未取車票26日重新釋出（圖：台鐵局提供）

2018-01-24 11:04

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕台鐵東部幹線、南迴線春節車票（2月21日以前皆可訂購），今日凌晨0點開放訂票，截至上午10點，尖峰時段長途自強號均已售完；為搶到票的旅客，除可隨時使用餘票查詢功能，注意有無人退訂之外，逾期未取車票，台鐵將於26日上午9點重新釋出，屆時可再注意有無自己所需時段、路段的車票。

截至上午10點，台鐵已完成22萬9694訂單，訂出47萬267張車票，台鐵局表示，提醒旅客務必於2日內，至台鐵局各電腦售票車站、郵局、統一、全家、萊爾富、OK超商取票，或利用「網路信用卡付款購票系統」付款購票。

目前2月14日至16日晚間6點，台北往花蓮、台東方向，2月18日至20日台東、花蓮往台北方向的長途自強號座位皆已售完；不過2月14日晚間11點40分從台北開車，預計隔日凌晨2點13分抵達花蓮的5272次紅眼自強號，及2月19日晚間11點50分從花蓮發車，隔日凌晨2點20分抵達台北的5269次紅眼列車，都還有車票可訂購。

南迴線方面，2月15日上午7點至中午12點、2月16日下午4點至晚間9點高雄往台東方向，及2月19日上午9點至晚間8點、2月20日上午10點至晚間8點台東往高雄方向長途自強號，座位均已售完。其餘日期、時段東部幹線（含宜蘭線、北迴線、花東線）、南迴線及跨線各車次仍有座位。

另外，春節期間加開台北－花連對號區間快車方面，2月15日台北往羅東、花蓮5694、5696、5698次座位，2月20日花蓮往台北5695、5697、5699次座位已售完。

花東縣民若沒搶到車票，2月14、15、19、20日還有8班實名制列車，於2月9日上午6點開放身份證U、V開頭字號，及106年12月1日以前設籍花東縣民網路訂票。