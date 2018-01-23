美對太陽能產品祭重稅 經部：不會隨便跟WTO申訴

2018-01-23 23:26

〔記者林菁樺／台北報導〕全球貿易戰成真！美拋震撼彈，將對進口的太陽能電池與模組課徵4年防衛性關稅，我國太陽能電池是美國進口主要來源國，衝擊不小。經濟部貿易局表示，美國此舉是擾亂全球產業供需，令貿易保護主義升溫，不過，貿易局長楊珍妮說，政府不會隨便向WTO提出申訴，態度略顯保守。

貿易局官員解釋，依規定防衛性關稅必須逐年下調，美國將對太陽能電池與模組課徵四年期防衛性關稅，首年課徵30%後，每年下修5%，第四年仍課徵15%。不過，美也祭出進口電池每年有享2.5GW的免稅額度，額度內就不用被課重稅。

經濟部指出，我國只對美國輸出太陽能電池與模組，並以電池為主、模組為輔，據統計，台灣太陽能電池是全球第二大供應國，年產量達12GW，2016年我輸美電池佔美進口量45.7%，出口金額達6500萬美元，模組僅佔美國進口量2.54%。另外，美也對重型洗衣機課以重稅，但經濟部表示，我國並未出口、不受影響。

工業局官員分析，我國太陽能電池與模組早在2014年就因美國對中國祭雙反（反傾銷、反補貼）政策波及，業者已分散產線佈局，加上我又是美主要電池供應國，理論上應可拿到部分配額，但究竟能拿到多少，仍待美國公布分配細節。

面對美方掀起的貿易戰，貿易局認為已經是擾亂全球產業供需，而韓國更喊出要向WTO申訴，我方態度卻顯得低調保守，貿易局長楊珍妮稱，調查過程要有違規才能提告，政府不會隨便去走WTO的訴訟程序。

楊珍妮說，提告與否取決於業者是否受到影響，且美方也尚未公布相關細節，訴訟費用也相當可觀，因此不會隨便發動。

另外，值得注意的是美國與加拿大、新加坡簽有自由貿易協定（FTA），若川普採納美國際貿易委員會（ITC）建議，兩國排除防衛關稅、得到豁免，將不利我國業者競爭。

美祭重稅是否令產業赴美設廠或外移至關稅豁免國?楊珍妮反問，設廠有這麼快嗎？這要考量產業政策、土地資源、勞動成本。況且防衛性關稅是針對全球，即使加、星兩國排除，其他地區也仍有管制。