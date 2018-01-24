桃市青年事務局前公共空間 因這件事被檢舉喊拆

市議員梁為超指青年事務局前公共空間擺設的盆栽、鐵製ㄇ型阻車器已形成路障妨礙通行。（記者李容萍攝）

2018-01-24 00:06

〔記者李容萍／桃園報導〕位於桃園市政府青年事務局後方、中壢區慈惠三街和九和六街的社區開放空間，近日發生市民為跨越私設路障而摔倒造成口、鼻擦傷，市府建築管理處前往會勘要求拆除阻車器後，當地民眾盯上青年事務局前的公共空間也擺放盆栽、鐵製ㄇ型阻車器等路障，且曾有路人跨越阻車器時被絆倒，要求也應該拆除，不能「一地兩制」、「只准州官放火，不准百姓點燈」。

桃園市議員梁為超接獲居民陳情，23日邀集交通局、建築管理處、市警局交通大隊等前往青年事務局前往會勘，釐清路障已違反規定，要求青年事務局儘快拆除，以免危及民眾行的安全，造成民眾觀感不佳。

各方會勘時，建管處使用管理科工程師林欣慧表示，按照土地使用分區管制要點的規定，公共設施及公共事業用地，臨接15公尺的計劃道路，建築都應退縮4公尺以上，退縮部分應自計畫道路境界線留設2公尺寬的人行步道；現勘發現現場施設的阻車器確實違反規定，擺放的盆栽屬於植栽綠化，現場人行道寬度足夠，仍符合規定。

對此，青年事務局長陳家濬無奈表示，2015年初青年事務局成立並接管建物時，因建物前方的阻車器、盆栽就已存在而沿用，既然阻車器被認定不合規定，會儘快移除。

當地金華里長謝岩介表示，先前已協調慈惠三街、九和六街的社區先撤除鐵鍊，近日會配合市府鋪設人行步道後，拆除現有的ㄇ型阻車器等路障，還給行人更友善的行走空間。