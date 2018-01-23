先睹為快！ 造價5.7億中壢國民運動中心長這樣…

中壢國民運動中心的外觀。（記者李容萍攝）

2018-01-23 22:18

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市政府在中壢區光明公園旁，編列5億7296萬餘元興建「中壢國民運動中心」，預計今年3月竣工、6月移交體育局準備營運工作，並趕在今年暑假開放民眾使用；桃園市長鄭文燦今帶隊視察，期許完工後提供中壢地區民眾更平價、友善的運動空間。

鄭文燦表示，上任後，規劃於全市興建10座國民運動中心，中壢國民運動中心在2015年12月開工，是地上7樓、地下2樓的建築物，規劃韻律教室、游泳池、SPA池、體適能中心、桌球場、綜合球場、社區教室及棒壘球打擊場等設施，除了多元設施，未來也會開設多種運動課程，讓市民喜愛運動。

鄭文燦說，中壢國民運動中心以「流動」為設計概念，配合新街溪與老街溪意象，兼具通風與採光，是典型的綠建築，施工期間並獲勞動部「金安獎」優等肯定；未來營運時，在使用價格部分，市府會與營運單位救國團協調，提出適宜的訂價，且可使用市民卡消費，記錄使用歷程，十分方便。

工務局長黃治峯也說，市轄10座運動中心有7座正在興建或規劃中，包含桃園、八德、蘆竹、中壢、平鎮5座國民運動中心，以及南平公園運動中心、大溪國小多功能運動中心；龜山、龍岡、觀音3座國民運動中心正在辦理土地取得，完工後，桃園將大步邁向「運動城市」。

中壢國民運動中心的室內游泳池。（記者李容萍攝）

中壢國民運動中心的室內SPA池。（記者李容萍攝）

中壢國民運動中心的室內籃球場。（記者李容萍攝）