金門海龍快艇淪「大盆栽」 軍友痛批

對於閒置的海龍成功快艇未能妥善活化利用，僅淪為乏人照顧的展示品，軍友咸認可惜。（讀者提供）

2018-01-23 23:07

〔記者吳正庭／金門報導〕曾是兩棲蛙人在海上展現掃蕩雄風的海龍快艇，落地作為觀光展示後，竟成了提供木麻黃生長的「大盆栽」，更被軍友痛批縣府浪費觀光資源；金湖鎮長蔡西湖聞訊，今天立刻派員清除，並承諾將加強維護管理。

置於金門「82據點」海龍蛙兵展示館外的8艘快艇，近來被遊客發現成了「大盆栽」，可能因種子隨風播種，艇內雜草叢生，還長了好幾株木麻黃，有的比一名成年人還高，被諷刺「看起來營養不錯」長的很茂盛。

軍友指出，軍事資源是金門發展觀光特色，這些兩棲部隊曾使用過的海龍快艇，對保衛海疆功不可沒，好不容易爭取保存，本來可以讓每年舉辦「搶灘料羅灣」數千名泳客一瞻丰采，卻淪為無人看管的「大花盆」，「讓人看笑話」。

軍友陳志璿說，這8艘海龍快艇就是M2A2成功艇，1996年製造，2012年7月由國防部以除役艦艇撥交金門縣政府，但幾乎沒看見該艇有任何保養，已有多處生鏽，令人心疼。

金湖鎮長蔡西湖說，82據點當初由縣府觀光處規畫設置，委託金湖鎮公所管理，除已派員清理，也強調未來加強維護作業。